تأجيل دعوى إلغاء تطبيقات "الصيدلية الإلكترونية" لـ 6 سبتمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قررت الدائرة الرابعة للتراخيص بمفوضي مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من الدكتور هاني سامح المحامي، وتطالب بمحو النشاط المخالف للنظام العام للقانون والوارد بالسجل التجاري لشركة "فيزيتا اي كومرس"، وتطالب بإلغاء تراخيص الصيدليات الواردة بالسجل التجاري مع غلق تطبيق صيدلية فيزيتا الإلكتروني بما يترتب عليه من آثار أهمها غلق الشركة نهائيا، وفق قانون مزاولة مهنة الصيدلة، وحظر التطبيق ومنع الإعلان عنه بوسائل الإعلام المصرية، لجلسة 6 سبتمبر المقبل.

جاء في صحيفة الدعوى التي حملت الرقم 24385 لسنة 75 قضائية أن حقوق الصيادلة تم العصف بها من قبل رؤوس الأموال المخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة بما أثر على أوضاعهم وحقوق عائلاتهم مع العاملين بمجال الصيدليات، وفق الدعوى.

أضافت الدعوى أن قانون مزاولة مهنة الصيدلة يجرم تلك الممارسة والمزاولة، حيث يقرر أن ترخيص الصيدليات شخصي للصيدلي ويحظر ذلك النشاط على الشركات والأشخاص الاعتبارية حماية لفئة الصيادلة من تغول الكيانات، وحفاظا على فئة الصيادلة وصوناً لمقدراتهم ومكاسبهم.