بالصور.. السعر والمواصفات الكاملة لهاتف سامسونج الجديد Z Flip 4

محمد اسماعيل - القاهرة - انطلق مؤتمر سامسونج السنوي لعام 2022، قبل دقائق، وكشفت فيه الشركة الكورية الجنوبية عن الجيل الجديد من هاتف Z Flip 4.

وقالت الشركة، إن الجيل الجديد من هاتف Z Flip 4 لهذا العام بخامات قوية مع تصميم أقل نحافة.

ويأتي الهاتف مع شاشة سوبر أموليد ديناميك فائقة الجودة، بتقنية HDR10 بدقة 426 بكسل وسطوع 1200 شمعة.

تصميم الجهاز زجاجي بالكامل من الأمام والخلف، مغطى بطبقة حماية كورنينيج جوريلا جلاس إنفيكتوس بلس، مع إطار من الألومنيوم، ويتمتع الجهاز بخاصية مقاومة الماء والخدش، مع وزن خفيف لا يزيد على 187 جراما.

ويعمل الهاتف بنظام تشغيل أندرويد 12، مع معالج سنابدراجون من الجيل الثامن بمعيارية 4 نانومتر، ومعالج رسوميات أدرينو 730، مع 3 خيارات للذاكرة 128 جيجا و8 جيجا رام، أو 256 جيجا مع 8 جيجا رام، أو 512 جيجا مع 8 جيجا رام.

واحتفظ الهاتف بمواصفات كاميرا إصداره السابق بعدستين خلفيتين 12 ميجابكسل، مع تحسين قدرات التصوير في الوضع الليلي، وعدسة للسيلفي 10 ميجابكسل.

بطارية الهاتف بسعة 3700 مللي أمبير مع شاحن سريع بقدرة 25 وات، مع دعم خاصية الشحن اللاسلكي.

وتتيح وضعية الطي لهاتف سامسونج Z Flip 4 ظهور تطبيقات إضافية على الشاشة الداخلية أثناء الطي، بما في ذلك خانة المحادثات النصية عبر منصات التواصل، وفي نفس الوقت، تشغيل تطبيق آخر مختلف

هاتف سامسونج Z Flip 4 يطرح بسعر رسمي يبدأ من 999 دولارا، وهو السعر الافتتاحي الذي طرح به إصداره السابق.

وكشفت مصادر من داخل شركة سامسونج عن مكافأة خاصة، ستقدمها لعملائها الذين سيحرصون على اقتناء هواتفها الجديدة بشكل مسبق.