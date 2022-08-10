لمدة 14 ساعة.. قطع مياه الشرب عن 21 منطقة بالقاهرة السبت المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، انقطاع المياه عن مناطق 21 منطقة في نطاق المحافظة، وذلك اعتبارًا من يوم السبت المقبل، في تمام الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الثانية عشرة مساء نفس اليوم ولمدة 14 ساعة.

وبحسب بيان الشركة، شملت المناطق: (شارع سنان - شارع ترعة الجبل - حمامات القبة - شارع ابن سندر - شارع طومنبای - منطقة عين شمس الغربية - شارع سليم الأول - شارع عين شمس - خارجة المطرية - منشية البكري - الحرس الجمهوري - رئاسة القوات الجوية - عمارات العبور - دار الهيئة الهندسية والسكرتارية الخاصة - الشيراتون - خزان - الملتقى العربي - الكلية الحربية - الحى العاشر - مساكن صقر قريش - مدينة الأمل (الهجانة سابقا).

وأشارت إلى أن ذلك جاء نظرًا لاعمال اللحامات الخاصة بخط قطر ۱۰۰۰مم المتعارض مع أعمال توسعات شارع التوفيقية وشارع المشروع بمنطقة عين شمس.

وقامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ۱۲۰ من التليفون الأرضي والمحمول.