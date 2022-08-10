شكرا لقرائتكم خبر عن نجم ريال مدريد السابق يعرض نفسه مجانا على مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يواصل فريق مانشستر يونايتد محاولاته للتعاقد مع صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية قبل غلق باب الميركاتو الصيفي واستغلال تلك الفترة لتصحيح المسار واستعادة النتائج الإيجابية للفريق للمواسم القادمة.

وأكدت تقارير صحفية أن نجم ريال مدريد تشيتشاريتو لاعب فريق مانشستر يونايتد وريال مدريد السابق ولاعب لوس أنجلوس جالاكسي الحالي، قام بعرض نفسه للعب مجانا لليونايتد في الموسم المقبل.

ويعاني فريق مانشستر يونايتد خلال الفترة الحالةي من أزمة في مركز المهاجم، إلا أن النجم المكسيكي قرر عرض نفسه بالمجان من أجل حل أزمة فريقه السابق.

تشيتشاريتو قام بالمشاركة مع مانشستر يونايتد في المواسم من 2010 وحتى عام 2015 ونجح في المساهمة في فوز فريقه بلقب الدوري الإنجليزي مرتين في هذه الفترة.

تشيتشاريتو يعرض نفسه مجانا على مانشستر يونايتد

ونشرت صحيفة صن البريطانية تصريحات للاعب المكسيكي حيث قال:"بالطبع إذا جاء لي عرضا من جانب مانشستر يونايتد فسألعب بالمجان معهم".

وأَضاف اللاعب خلال تصريحاته التي نشرتها الصحيفة البريطانية:"أريد أن أكن كل الاحترام لفريقي لوس أنجلوس، إيماني الآن هو تحقيق بطولة مع الفريق وهذا لا يمنع حبي لليونايتد".

تشيتشاريتو يعلق على أزمة مانشستر يونايتد

وأكمل:"ليس شئ مفاجئ بالنسبة لي الأزمة التي يمر بها فريق مانشستر يونايتد مؤخرا، وجود مدرب لمدة 26 عاما مثلما فعل السير أليكس فيرجسون من قبل شئ مستحيل ولذلك يجب أن تتغير الأمور قليلا".

وأختتم قائلا:"مانشستر يونايتد في حاجة الآن للتغلب على حقيق رحيل السير أليكس فيرجسون والبحث عن خطة جديدة من أجل العودة من جديد للبطولات".



