انت الان تتابع خبر بدء محاكمة نجم مانشستر سيتي بتهم اغتصاب 7 سيدات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، إن "الظهير الأيسر لمانشستر سيتي، البالغ من العمر 28 عامًا، متهم بارتكاب 10 جرائم إجمالًا ضد 7 سيدات".

فيما قالت صحيفة "La dépêche"، إن "ميندي قد يتم الحكم عليه بالسجن مدى الحياة".



ودفع ميندي بأنه غير مذنب، في أيار الماضي، في 9 من التهم العشر، لكنه اتهم بعد ذلك بقضية اغتصاب أخرى لم تعرض عليه بعد في المحكمة.

ويقال إن جميع الجرائم المزعومة وقعت داخل منزل ميندي في بريستبري بالقرب من ماكليسفيلد، شمال غرب إنجلترا، بين تشرين الأول 2018 وآب من العام الماضي.

ووصل ميندي إلى محكمة كراون تشيستر، حيث من المقرر أن تبدأ محاكمته بعد اتهامه بثماني تهم اغتصاب، وتهمة اعتداء جنسي، وواحدة بمحاولة اغتصاب تتعلق بسبع نساء، وستستمر المحاكمة نحو 6 أسابيع.



وأنفق مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز ما يقارب 49.2 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع ميندي من موناكو الفرنسي، في العام 2017.

وكانت آخر مرة لعب فيها مع النادي، يوم 15 آب، خلال هزيمته 1-صفر أمام توتنهام في بداية الموسم الماضي.

وفي أيلول 2020، كشف الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لسيتي، أن ميندي سيغيب عن المباريات لمدة شهر على الأقل بسبب الإصابة.

وفي بيان، قال النادي في وقت لاحق: "يمكن لمانشستر سيتي أن يؤكد أنه بعد اتهامه من قبل الشرطة، تم إيقاف بنجامين ميندي في انتظار التحقيق، والأمر يخضع لإجراءات قانونية، وبالتالي يتعذر على النادي الإدلاء بمزيد من التعليقات حتى تكتمل هذه العملية".

