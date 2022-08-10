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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعرب السفير الصيني لدى أستراليا، شياو تشيان، عن أمله في أن "يأخذ الجانب الأسترالي العلاقات الصينية - الأسترالية على محمل الجد"، و"التعامل مع مسألة تايوان بحذر".

سفير الصين ينصح أستراليا بتوخي الحذر في علاقاتها بتايوان.. ماذا قال؟



وأشار السفير شياو تشيان لنادي الصحافة الوطني إلى أنه "فوجئ" بتوقيع أستراليا بيانا مع الولايات المتحدة واليابان يدين إطلاق صواريخ صينية في المياه اليابانية ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان الأسبوع الماضي.

وأوضح شياو قائلا: "نأمل أن يأخذ الجانب الأسترالي العلاقات الصينية - الأسترالية على محمل الجد!..تعاملوا مع مبدأ صين واحدة على محمل الجد، وتعاملوا مع مسألة تايوان بحذر"، في حين أنه لم يذكر موعد انتهاء التدريبات الصينية العسكرية بالذخيرة الحية بالقرب من تايوان، لافتا إلى إن "الإعلان سيصدر في الوقت المناسب".

وتابع: "لا يمكننا مطلقا استبعاد خيار استخدام وسائل أخرى..لذ، نحن مستعدون عند الضرورة، وعند الضرورة فقط، لاستخدام جميع الوسائل اللازمة..أما ما يعنيه كل الوسائل الضرورية؟ فيمكنكم استخدام خيالكم".

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وين بين، قد لفت هذا الأسبوع إلى أن "أستراليا انتقدت بشكل تعسفي الإجراءات الصينية المشروعة والمبررة والقانونية لحماية سيادتها وسلامة أراضيها"، داعيا أستراليا إلى "التوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية للصين".

وأردف: "في السنوات القليلة الماضية، واجهت العلاقات الصينية الأسترالية صعوبات خطيرة لاسباب من عمل الجانب الأسترالي".

تجدر الإشارة إلى أن بكين خففت الحظر المفروض على الاتصالات بين الوزراء مع أستراليا عقب انتخاب حكومة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز في مايو، حيث عقد وزيرا الدفاع والخارجية في كلا البلدين اجتماعات مباشرة منذ ذلك الحين.

قال السفير الروسي لدى الصين، إن الولايات المتحدة تستخدم كل فرصة للإفلات من العقاب وتعزيز هيمنتها في جميع أنحاء العالم، وتنتهك كل يوم مبدأ المساواة في السيادة بين الدول.

وأضاف السفير الروسي لدى الصين، أندريه دينيسوف، في مقابلة مع صحيفة تشاينا ديلي: "لقد أظهرت الولايات المتحدة مرة أخرى حصانة من العقاب. لقد كانوا يفعلون ذلك منذ سنوات. الولايات المتحدة تستغل كل فرصة لتعزيز هيمنتها حول العالم".

وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن الذين يتابعون هذه العملية يدركون عدم جدوى مثل هذا النهج، الذي يتعين بموجبه على العالم أن يتجاهل المشاكل والأزمات التي خلقتها واشنطن، ويأمل في الأفضل.

وبحسب رأيه، تعمل الولايات المتحدة لقمع أي مظهر من مظاهر الاستقلال: "ووفق هذا النهج فقد قرروا تحويل أوكرانيا إلى تهديد للاتحاد الروسي. وتتسق زيارة نانسي بيلوسي إلى تايوان مع هذا النهج. ولا تحترم واشنطن مبادئها الخاصة، التي سبق أن أعلنت عنها جهارا".

وأكد السفير الروسي حق بكين في اتخاذ إجراءات لحماية سيادتها.

ولفت إلى أن "الشراكة الاستراتيجية بين روسيا والصين هي القوة الدافعة وراء الحركة من أجل أولوية القانون الدولي على القواعد التي اخترعتها الولايات المتحدة وأقمارها الصناعية. ويعمل كلا البلدين معا في مجموعة الأصدقاء في الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة".

تحت العنوان أعلاه، أندريه بارانوف، في "كومسومولسكايا برافدا"، حول تطور الأحداث باتجاه اندلاع نزاع مسلح بين الصين والولايات المتحدة.

وجاء في المقال: لن تسترخي الصين بعد مغادرة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي لتايوان. أمس، كان من المفترض أن تنتهي تلك المناورات واسعة النطاق التي بدأها جيش التحرير الشعبي الصيني حول الجزيرة في 4 أغسطس، بالتواقت مع زيارة الضيفة الأمريكية. لكن أصبح معروفا اليوم أن بكين مددت مدة المناورات عدة أيام. وقالت السلطات الصينية إنها تعتزم الآن إجراء مثل هذه التدريبات بانتظام في مضيق تايوان.

إذا اعتقد أحد ما أن الصين "فقدت ماء وجهها" بالسماح لبيلوسي بالسفر إلى تايوان على الرغم من تحذيراتها الرهيبة، فإن مثل هذا الاستنتاج سيكون خاطئا. انتزعت بكين زمام المبادرة في تفسير ما جرى. فالآن تتفق معظم دول العالم (باستثناء حلفاء الولايات المتحدة في الناتو والدول الأنغلوساكسونية) مع تأكيدات القيادة الصينية بأن واشنطن، بخدعتها الاستفزازية، هي التي تضع المنطقة على شفا الحرب.

لن تعود العلاقات بين الصين والولايات المتحدة إلى مسارها السابق، بل هي على الأرجح سوف تتسم بتنامي العداوة، خاصة وأن تايبيه تصب الزيت في النار من خلال بدء مناورات لقواتها في البحر والجو، في جنوب الجزيرة، جنبا إلى جنب مع الطائرات والسفن الصينية. فيمكن أن يؤدي أي تصادم، حتى عرضي، إلى اندلاع صراع عواقبه وخيمة. وقد بدأت بكين تتحدث عن حقها في استعادة سيادتها على تايوان بما في ذلك بإجراءات عسكرية. فإذا ما وفت الولايات المتحدة بوعد بايدن الأخير بـ "الدفاع عن الجزيرة"، فإن نشوب حرب سيكون أمرا لا مفر منه.