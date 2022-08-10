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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دعت دولة الإمارات المجتمع الدولي إلى مضاعفة جهوده من أجل القضاء على كافة الجماعات الإرهابية لا سيما تنظيم داعش والجماعات المنتسبة إليه.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الأمن الذي عقد، الثلاثاء، بشأن الأخطار التي تهدد السلم والأمن الدوليين من جرّاء الأعمال الإرهابية.

الإمارات تدعو المجتمع الدولي إلى مضاعفة جهوده من أجل القضاء على كافة الجماعات الإرهابية



وفي هذا الصدد، قال السفير محمد أبو شهاب، نائب المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والقائم بالأعمال بالإنابة: "بالرغم من المكاسب التي تحققت في القضاء على قيادات داعش، لا يزال التهديد العابر للحدود الذي يشكله التنظيم والجماعات التابعة له على السلم والأمن الدوليين في ازدياد، بما يؤكد ضرورة مواصلة الدور الهام للتحالف العالمي ضد داعش، واستمرار الضغط على التنظيمات الإرهابية وضمان هزيمتها".

وشدد، في بيان دولة الإمارات، على ضرورة منع التطرف ومكافحة الإرهاب، بما يشمل تسخير قوة التكنولوجيا الناشئة للوصول إلى هذا الهدف.



وقال إن "لدى التكنولوجيا القدرة على تحسين جودة حياة الناس بشكل كبير.. ومع ذلك، فإنها تُعد سلاحًا ذا حدين، فالتطور التكنولوجي السريع وتوافره التجاري الواسع، يشكل تحديًا لجهود الدول الأعضاء لمنع إساءة استخدامها من قبل الجماعات الإرهابية".

وأكد على ضرورة إيلاء مجلس الأمن اهتمامًا أكبر لردع الجماعات الإرهابية، بما في ذلك تنظيم داعش وحركة الشباب والحوثيين، من استغلال التقنيات في عملياتها خاصة الطائرات المسيّرة.

وأشار إلى قضية تشويه الجماعات الإرهابية للإسلام، واستخدامه غطاء لتبرير أعمال العنف ونشر الكراهية التي تمارسها، وقال في هذا الصدد: "يجب ألا نسمح لتنظيم داعش أو أي جماعة أخرى باستغلال دين التسامح لإضفاء مصداقية على مزاعمها، فالإرهاب لا يمت للإسلام بصلة".

ودعت دولة الإمارات مجلس الأمن إلى استخدام جميع الوسائل والسبل المتاحة، لمعالجة الثغرات والتحديات الناشئة التي تواجهها الجهود العالمية لمكافحة الإرهاب.



وأشادت منظمة التعاون الإسلامي، في وقت سابق بإسهامات دولة الإمارات في تعزيز قيم السلم والتسامح.

وأثنى حسين إبراهيم طه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي على إسهامات دولة الإمارات، الدائمة في تعزيز قيم السلم والتسامح، والتعاون على الخير والتضامن، مستذكرا بإعجاب كبير الدور الريادي للمؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وروح السماحة والتسامح التي طبعت جميع مبادرات دولة الإمارات في العالم.



جاء ذلك خلال استقباله، الأربعاء، بمكتبه في جدة وفد منتدى أبوظبي للسلم برئاسة المحفوظ بن بيه، الأمين العام للمنتدى وعضوية الدكتور خليفة الظاهري المدير التنفيذي، بحضور ناصر بن هويدين الكتبي، قنصل عام دولة الإمارات بجدة.

وعبّر المحفوظ بن بيه الأمين العام لمنتدى أبوظبي للسلم عن سروره وشكره للأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي على إتاحته هذه الفرصة، التي تندرج ضمن رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات وحرصها على دعم جهود المنظمة بما يحقق السلام في العالم الإسلامي والعالم أجمع.

وأشاد بالدور الذي تقوم به منظمة التعاون الإسلامي، في نشر قيم التضامن والأخوة والتعاون على ما فيه الخير وبجهودها في تصحيح الصورة النمطية عن الإسلام التي تظهر الإسلام حاجزا أمام التقدم لا حافزا له، والتعامل مع مظاهر التطرف في العالم الإسلامي والتصدي للتيارات والمجموعات المتطرفة التي اختطفت الدين واتخذته ذريعة لخدمة أجنداتها الخاصة؛ المعادية للأوطان والإنسان.

وفي ختام اللقاء، تسلم أمين عام منظمة التعاون الإسلامي، دعوة من الشيخ عبدالله بن المحفوظ بن بيه، رئيس منتدى أبوظبي للسلم، رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي ورئيس المجلس العلمي الأعلى لجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، لحضور أعمال الملتقى التاسع لمنتدى أبوظبي للسلم الذي ينعقد مطلع شهر ديسمبر/ كانون الأول 2022 بأبوظبي.