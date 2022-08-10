شكرا لقرائتكم خبر عن تصرفات رونالدو تثير غضب لاعبي مانشستر يونايتد وتتسبب في انقسام داخلي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - لاتزال الأزمة قائمة بين كريستيانو رونالدو وإدارة مانشستر يونايتد في ظل عدم الاستقرار حتى الآن على موقف اللاعب البرتغالي خلال الموسم المقبل سواء بالبقاء داخل قلعة الأولد ترافورد أو الرحيل لأحد الفرق الأخرى الأوروبية.

رونالدو قام بإبلاغ الإدارة بأنه يرغب في الرحيل هذا الموسم خاصة بعد أن فشل الفريق في التأهل لدوري أبطال أوروبا هذا الموسم مما يعني مشاركة الفريق في بطولة الدوري الأوروبي فقط.

رونالدو يثير غضب لاعبي مانشستر يونايتد

وقام رونالدو بالتغيب عن فترات طويلة من معسكر الفريق التحضيري للموسم الجديد مما أشعل غضب الإدارة وجعلتها تتمسك أكثر ببقاء اللاعب وغلق باب الرحيل أمام النجم البرتغالي.

ووفقا لصحيفة ذا صن البريطانية فإن تصرفات رونالدو تجاه الإدارة أشعلت غضب العديد من اللاعبين داخل غرف الملابس مما أدى إلى حدوث انقسام في الداخل.

وأضافت الصحيفة البريطانية، أن رونالدو يمتلك حلفا بالفعل من اللاعبين في الفريق، إلا أن هناك العديد من اللاعبين الآخرين الذي بدأوا يشعرون بالضجر الشديد من طريقة تعامله.

في المقابل، يرى رونالدو أنه قام بالاتفاق وديا مع إدارة اليونايتد بالرحيل عن صفوف الفريق في حالة الفشل في التأهل لدوري أبطال أوروبا، لذلك يريد رونالدو الرحيل إلا أن الإدارة ترفض بيعه الفترة الحالية.

ماذا قدم رونالدو مع اليونايتد



وكان قد انتقل رونالدو لصفوف مانشستر يونايتد في الميركاتو الصيفي الماضي قادما من صفوف يوفنتوس الإيطالي ليقضي موسما واحدا فقط داخل قلعة الأولد ترافورد، نجح خلالهم في خوض 37مباراة سجل خلالهم 24 هدفا وصنع 3 آخرين.



