توقيف «المشتبه الرئيسي» في جرائم قتل أربعة مسلمين في نيو مكسيكو

أعلنت الشرطة الأميركية الثلاثاء القبض على «المشتبه به الرئيسي» في التحقيق المشترك في مقتل أربعة مسلمين في نيو مكسيكو.
والسبت أعلنت السلطات في ولاية نيو مكسيكو أنها تحقّق في احتمال وجود رابط بين مقتل ثلاثة مسلمين هذه السنة ومقتل مسلم في تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي، وقد أطلقت الأحد دعوة إلى العامة لمساعدتها في حل القضية الغامضة.
وجاء ذلك بعد اكتشاف جثة يوم 5 آب/أغسطس قرب مكتب يقدم خدمات للاجئين.
وجاء في بيان لشرطة ألبوكيركي السبت أنها عثرت على جثة قتيل رابع ليل الجمعة السبت. ولم تحدد الشرطة هويته لكنها قالت إنه في العشرينيات ومسلم «متحدّر من جنوب آسيا».
وأضاف البيان «المحققون يعتقدون أن جريمة القتل هذه قد تكون مرتبطة بثلاث عمليات قتل وقعت أخيراً واستهدفت مسلمين متحدّرين من جنوب آسيا».
بين هؤلاء الضحايا باكستانيان كان أحدهما يبلغ 27 عاماً عندما عثر على جثته في الأول من آب/أغسطس الجاري والآخر في الحادية والأربعين عندما عثر على جثته في 26 تموز/يوليو الماضي.
وأعلنت الشرطة أن المحققين يدققون في ما إذا كانت جرائم القتل هذه مرتبطة بمقتل رجل أفغاني في السابع من تشرين الثاني/نوفمبر 2021 أمام شركة يديرها مع شقيقه في ألبوكيركي.
وأصدرت الشرطة هذا الأسبوع صورة لسيارة تقول إن القاتل استخدمها.
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