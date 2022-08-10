انحسار الأمطار الغزيرة في سيول... أضرار جسيمة بسبب الفيضانات

انحسرت اليوم الأربعاء الأمطار الغزيرة التي اجتاحت العاصمة الكورية الجنوبية سيول بعد مقتل تسعة أشخاص على الأقل وإلحاق أضرار بنحو 2800 من المنازل والمباني الأخرى.

ومن المتوقع هطول المزيد من الأمطار اليوم، ولكن بمعدل أقل من الأمطار الغزيرة التي هطلت يومي الاثنين والثلاثاء وغمرت بعض الشوارع والمباني.

ولقى ما لا يقل عن خمسة أشخاص مصرعهم فى سول حتى وقت مبكر من اليوم الأربعاء، بالإضافة إلى ثلاثة فى مقاطعة غيونغي المجاورة وشخص واحد فى مقاطعة غانغوون، وفقاً لمكتب مكافحة الكوارث.

وأصيب ما لا يقل عن 17 شخصاً وفقد سبعة. وأُغلقت محطات مترو الأنفاق وعدة طرق.

وأظهرت بيانات أن 2800 منشأة عامة وخاصة على الأقل تضررت في أنحاء كوريا الجنوبية، ونزحت أكثر من 1100 أسرة. وتم تطهير معظم الطرق السريعة وخطوط المترو اليوم.

وبلغ معدل هطول الأمطار المتراكمة في سول منذ منتصف ليل الاثنين 525 ملليمترا حتى الساعة السابعة من صباح الأربعاء، وفقاً لإدارة الأرصاد الجوية الكورية، مع توقع المزيد.

وتتوقع إدارة الأرصاد استمرار هطول الأمطار على معظم أنحاء البلاد، مع هطول أمطار غزيرة بشكل خاص في مقاطعة تشانغتشيونغ. وتوقعت أن ينحسر هطول الأمطار تدريجياً في أجزاء كثيرة من منطقة سول ومقاطعة غانغوونغ.