مقتل 21 شخصاً في قصف روسي في أوكرانيا

الحرب الروسية الأوكرانية (أ ف ب).

قال فالنتين ريزنيتشنكو حاكم منطقة دنيبروبتروفسك بوسط أوكرانيا اليوم الأربعاء إن 21 شخصاً قتلوا في في قصف روسي على المنطقة الليلة الماضية.

وأضاف على تطبيق «تيليغرام» أن 11 شخصاً قتلوا في منطقة نيكوبول و عشرة في بلدة مارغانيتس.