المرور تصدر بياناً بشأن إجازات السوق

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – بغداد

شددت مديرية المرور العامة، اليوم الاربعاء، المحاسبة على قيادة المركبة بدون إجازة سوق أو نافذة أو تالفة.



وقالت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بتوجيه من مدير المرور العام اللواء الحقوقي طارق الربيعي ونتيجة لكثرة الحوادث المرورية وضحاياها ومن اسبابها قيادة المركبة بدون رخصة قيادة (اجازة سياقة) فستقوم مفارز ودوريات مديرية المرور العامة من اليوم بالمحاسبة الشديدة على:

-قيادة المركبة بدون اجازة سياقة

-قيادة المركبة باجازة سياقة نافذة التاريخ

-قيادة المركبة باجازة سياقة تالفة

واضاف البيان، "نسترعي انتباه المواطنين والالتزام بالتعليمات والقوانين المرورية ومراجعة مواقع منح اجازات السياقة المنتشرة في بغداد والمحافظات".