الأنواء تتوقع موعد انتهاء موجة الغبار

وقال مدير اعلام الهيئة عامر الجابري في تصريح صحفي تابعته الخليج 365، إن "عدداً من المحافظات بينها بغداد تشهد موجة غبارية بسبب سرعة الرياح التي بلغت من 10 الى 20 كيلومتراً في الساعة وقد تصل من 30 الى 40 كم/س".واضاف انه "لا توجد لغاية الآن أي مؤشرات بشأن حدوث عواصف ترابية في الوقت الحالي، وانما تصاعد غبار فقط"، مشيراً الى أن "الموجة الغبارية ستنتهي خلال الساعات المقبلة".

وفي وقت سابق، ضربت عاصفة ترابية، اليوم الأربعاء، العاصمة بغداد، حيث غطى التراب الشديد سماء العاصمة.