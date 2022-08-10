اخبار العالم

الأنواء تتوقع موعد انتهاء موجة الغبار

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر الأنواء تتوقع موعد انتهاء موجة الغبار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - توقعت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأربعاء، موعد انتهاء موجة الغبار في بغداد وعدد من المحافظات.
وقال مدير اعلام الهيئة عامر الجابري في تصريح صحفي تابعته الخليج 365، إن "عدداً من المحافظات بينها بغداد تشهد موجة غبارية بسبب سرعة الرياح التي بلغت من 10 الى 20 كيلومتراً في الساعة وقد تصل من 30 الى 40 كم/س".

واضاف انه "لا توجد لغاية الآن أي مؤشرات بشأن حدوث عواصف ترابية في الوقت الحالي، وانما تصاعد غبار فقط"، مشيراً الى أن "الموجة الغبارية ستنتهي خلال الساعات المقبلة".

وفي وقت سابق، ضربت عاصفة ترابية، اليوم الأربعاء، العاصمة بغداد، حيث غطى التراب الشديد سماء العاصمة.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا