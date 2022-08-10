بعد مطالبته بحظر الطيران فوق المحطات النووية.. روسيا ترد على الرئيس الاوكراني

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 ـ دوليات

وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، تصريحات فلاديمير زيلينسكي بـ "السخيفة" بشأن فرض منطقة حظر طيران فوق محطة الطاقة النووية الأوكرانية في زابوروجيه.



وقالت زاخاروفا، "بدلا من تصريحات فلاديمير زيلينسكي السخيفة بشأن منطقة حظر طيران فوق محطات الطاقة النووية الأوكرانية، ينبغي تنظيم تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمحطة زابوروجيه للطاقة النووية".

وكانت المخابرات العسكرية البريطانية قد أكدت، في وقت سابق، إن الحرب الروسية في أوكرانيا على وشك الدخول في مرحلة جديدة، حيث تحول معظم القتال إلى جبهة يصل طولها إلى نحو 350 كيلومترا تمتد في جنوب غرب البلاد بالقرب من زابوريجيا إلى خيرسون بمحاذاة نهر دنيبر.

وأضافت وزارة الدفاع البريطانية، في منشور على تويتر، أنه يكاد يكون من المؤكد أن القوات الروسية تحتشد في جنوب أوكرانيا، حيث تستعد لصد هجوم مضاد أو شن هجوم محتمل.