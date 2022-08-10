انت الان تتابع خبر بدء المباحثات بين الهيئة الوطنية للاستثمار وشركة 'هانوا' بشأن الوحدات السكنية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – بغداد
أعلنت الهيئة الوطنية للاستثمار، اليوم الأربعاء، عن بدء المباحثات مع شركة هانوا الكورية لعودة العمل في انجاز الوحدات السكنية في مشروع بسماية السكني.
وقالت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "الهيئة الوطنية للاستثمار بدأت مباحثاتها مع شركة هانوا الكورية لعودة العمل في إنجاز الوحدات السكنية في مشروع بسماية السكني".
واضافت ان "المباحثات ستشمل أيضا تصحيح المسارات الخاطئة السابقة واستمرار المشروع بما يحفظ حقوق الدولة والمواطنين وتقديم الخدمات المطلوبة".