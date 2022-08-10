انت الان تتابع خبر بدء المباحثات بين الهيئة الوطنية للاستثمار وشركة 'هانوا' بشأن الوحدات السكنية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – بغداد

أعلنت الهيئة الوطنية للاستثمار، اليوم الأربعاء، عن بدء المباحثات مع شركة هانوا الكورية لعودة العمل في انجاز الوحدات السكنية في مشروع بسماية السكني.

