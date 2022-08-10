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ديباي يتفق مع يوفنتوس

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بغداد - ياسين صفوان -

2022-08-10 | 12:47

ديباي يتفق مع يوفنتوس

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أكد تقرير صحفي إيطالي، اليوم الأربعاء، أن الهولندي ممفيس ديباي، مهاجم ، توصل لاتفاق مع يوفنتوس، بشأن اللعب للبيانكونيري، في الموسم المقبل.
وخرج ديباي من حسابات مدربه تشافي هيرنانديز، بعد التعاقد مع الثنائي روبرت ليفاندوفسكي ورافينيا، وقرر برشلونة التخلص منه للهبوط بحد الرواتب في الفريق.

وبحسب صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، فإن ديباي وافق على عقد مدته موسمين مع يوفنتوس، وبراتب قيمته 6 ملايين يورو في الموسم.


وحاول يوفنتوس التعاقد مع الإسباني ألفارو ، مهاجم أتلتيكو مدريد، والذي كان يعتبر أولوية بالنسبة للمدرب أليجري، لكن لم يتم التوصل لاتفاق بشأن الأمور المالية مع أتلتيكو مدريد.

وعلى الرغم من إمكانية تفريط برشلونة في اللاعب مجانا هذا الصيف لو اضطر لذلك، في محاولة للهبوط بحد الرواتب، إلا أن العلاقات المميزة بين النادي الكتالوني ويوفنتوس، ستدفع البيانكونيري لتقديم مقابل رمزي لحسم الصفقة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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