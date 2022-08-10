انت الان تتابع خبر القضاء يصدق تنازل شركة عشتار عن تعويض 600 مليون دولار من الرافدين (وثائق) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – بغداد

صدّقت محكمة البداءة المختصة بالدعاوى التجارية، اليوم الأربعاء، على تنازل شركة بوابة عشتار عن حقها في الحصول على تعويض مالي مقداره 600 مليون دولار أمريكي من مصرف الرافدين عن فسخ عقد بين الجانبين عن إصدار وإدارة البطاقات للدفع والتحصيل الإلكتروني.

