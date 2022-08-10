شكرا لقرائتكم خبر عن للتلاميذ والطلبة.. 600 مليون جنيه دعم اشتراكات مترو الأنفاق والسكك الحديدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بلغت قيمة الدعم الممنوح من الحكومة لاشتراكات الطلبة فى خطوط السكك الحديدية ومترو الأنفاق، فى موازنة العام المالى الحالى 2022/2023 نحو 600 مليون جنيه، حيث يمثل هذا الدعم ما تتحمله الدولة لمواجهة الفرق بين قيمة الاشتراك التجارى والقيمة المخفضة المحصلة من طلاب المدارس والجامعات بما فيها جامعة الأزهر والمعاهد الأزهرية.

ووفقاً للتقرير الصادر عن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب حول الخطة العامة للدولة ومشروع موزانتها للسنة المالية 22/23، يأتى هذا الدعم المقدم من الحكومة للسكك الحديدية ومترو الأنفاق، فى إطار تنفيذ إستراتيجية الدولة لدعم الخدمات العامة لجميع فئات الشعب وعلى وجه الخصوص طلاب العلم.

وبحسب تقرير اللجنة، تتوزع قيمة الدعم المقدم من الحكومة للسكك الحديدية ومترو الأنفاق بواقع 200 مليون جنيه لدعم اشتراكات الطلبة على خطوط الهيئة القومية لسكك حديد مصر، و 400 مليون جنيه لذات الغرض فى مترو الأنفاق، بإجمالى 600 مليون جنيه كما هو مذكور عالياً.

يشار إلى أن الدعم المقدم من الحكومة سواء للسكك الحديدية أو خطوط مترو أنفاق القاهرة الكبرى، يأتى فى إطار الدعم والمنح المقدمة للخدمات الاجتماعية بالموازنة الجديدة للعام المالى 2022/2023، بإجمالى تتجاوز قيمته 181 مليار جنيه.