شكرا لقرائتكم خبر عن 3 حالات يجوز فيها اللجوء للقضاء حال انتهاك البيانات الشخصية.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر قانون حماية البيانات الشخصية في مادته رقم 33 أنه يجوز تقديم شكاوى مباشرة للقضاء في حالة انتهاك حماية البيانات الشخصية أو الامتناع عن تمكين الشخص المعنى بالبيانات من استيفاء حقوقه، ووفقا للقانون يجوز للشخص المعني بالبيانات ولكل ذى صفة ومصلحة مباشرة حق الشكوى في الحالات الآتية :

١ - انتهاك حق حماية البيانات الشخصية أو الإخلال به .

٢ - الامتناع عن تمكين الشخص المعني بالبيانات من استيفاء حقوقه .

٣ - القرارات الصـــادرة عن المسـئــول عن حمــاية البيانات الشخصيـــة لدي المعــالج أو المتحكم بشأن الطلبات المقدمة إليه .

وتقدم الشكوى إلي المركز، وله في ذلك اتخاذ ما يلزم من إجــراءات التحقيق، وعليه أن يصدر قراره خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ تقديمها إليه، علي أن يخطر الشاكي والمشكو في حقه بالقرار . ويلتزم المشكو في حقه بتنفيذ قرار المركز خلال سبعة أيام عمل من تاريخ إخطاره بـه، وإفادة المركز بمـا تم نحو تنفيذه .