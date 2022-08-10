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"النقل والمواصلات" تتصدى لـ 2188 مخالفة في محطات المترو والقطارات

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كثفت الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات؛ لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

أسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط 2188 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية، التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.

تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وجارٍ مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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