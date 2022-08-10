آثار القاهرة: اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه منظمي حفل خريجي دفعة 2022

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أعلنت كلية الآثار جامعة القاهرة بأن مجلس الكلية المنعقد اليوم بقاعة المؤتمرات بالكلية بتاريخ 8/8/2022 م قد نما إلى علمه أنه تم تنظيم حفل لخريجي دفعة 2022، دون وجه حق ودون علم لإدارة الكلية وتعلن الكلية أنها غير مسئولة تماماً عن هذا الحفل.

وأشارت الكلية، في بيان لها، إلى أنه تم رفع الأمر إلي إدارة الجامعة للتحقيق فيه وإتخاذ الأجراءات القانونية تجاه منظمي هذا الحفل غير القانوني ودون موافقة الكلية.

وأهابت إدارة الكلية، بالطلاب عدم التعامل مع أي جهات خارج إطار هذا الموقع هدفها الرئيسي تجميع الأموال بدون وجه حق وبطرق غير قانونية دون علم الكلية والكلية تخلي مسؤليتها عن أي إجراء مالي أو قانوني أوتنظيمي خاص بمثل هذه الإحتفالات غير القانونية ودون علم ولا موافقة كلية الآثار جامعة القاهرة.