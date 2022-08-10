مفاجأة.. لماذا ترك سارق الجمعية الشرعية بالعياط 33 ألفا ودفتر شيكات بالخزينة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة برئاسة اللواء عبد العزيز سليم ملابسات جديدة في اتهام عامل بسرقة 45 ألف جنيه من خزينة الجمعية الشرعية بالعياط.

جهود البحث والتحري بينت أن المتهم أزال مسامير تثبيت الشفاط من الداخل واتلف الباب الخشبي الخاص بغرفة الخزينة الحديدية التي قام بفتحها مستخدما "عتلة".

أقر المتهم بسرقته المبلغ من الصندوق الحديدي صغير الحجم مفجرا مفاجأة "سبت 33 ألف جنيه ودفتر شيكات ماقربتش منهم.. أخدت اللي محتاجه لعملية بنتي وبس".

داخل النوبتجية بقسم شرطة العياط تقدم عامل ببلاغ باكتشافه سرقة مبلغ مالي -45 ألف جنيه- من خزينة الجمعية الشرعية دون أن يتهم أحدا.

فريق بحث ترأسه العميد محمد مختار رئيس مباحث قطاع الجنوب، تركزت جهوده على فحص العاملين والمترددين على الجمعية محل البلاغ.

منذ الوهلة الأولى للبلاغ، وضع رئيس القطاع عينه نصب الشاكي مطالبا ضباط فرقة العياط والبدرشين بقيادة العقيد محمد علي بفحصه وجمع التحريات السرية حول خط سيره.

جهود ضباط المباحث تحت إشراف اللواء عبد العزيز سليم مدير مباحث الجيزة أكدت الشكوك التي باتت يقينا، وتبين أن العامل -قضى 20 عاما بالجمعية- وراء ارتكاب الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة تمكن الرائد أحمد الملطاوي رئيس مباحث العياط، ومعاونه النقيب باسم هنداوي من ضبطه.

أمام اللواء أحمد خلف نائب مدير أمن الجيزة، أقر المتهم بارتكابه الواقعة واختلاقه لرواية السرقة لمروره بأزمة مالية تحديدا إجراء عملية جراحية لابنته التي تعاني من إعاقة بالساق بتكلفة 30 ألف جنيه.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأحاله اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.