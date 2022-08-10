بدء اختبارات الطلبة المتقدمين لمدرسة المتفوقين بعين شمس.. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة الله عبدالرحمن:

أكد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، بدء اختبارات الطلبة المتقدمين لمدرسة المتفوقين بعين شمس خلال يومي الأربعاء والخميس 10، 11 أغسطس 2022.

وتم تقسيم الطلاب لثلاث فترات من الساعة 9 إلى 11.30 صباحاً ومن الساعة 12 إلى 2.30 ظهراً ومن 3 عصراً الى 5.30 عصراً وحيث بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين 482 طالبا وطالبة .

وأكد سلومة: تم جهيز قاعات التطوير التكنولوجي بالمديرية وعدد 2 قاعة بإدارة الهرم التعليمية وعدد 1 قاعة بإدارة الصف التعليمية وقاعة بمدرسة يوسف جاالله وبمدرسة طه حسين والتابعين لإدارة العمرانية التعليمية وقاعة بمدرسة النهضة المتميزة والتابعة لإدارة جنوب الجيزة التعليمية. هنا