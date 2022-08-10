قرار حكومي بإنشاء جامعة مصر التكنولوجية الدولية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأربعاء، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإنشاء جامعة مصر التكنولوجية الدولية.

ونص القرار في مادته الأولى بأن تنشئ جامعة تكنولوجية مصرية باسم جامعة مصر التكنولوجية الدولية وتعد هيئة عامة ذات طابع علمي وثقافي، وتكون لها شخصية اعتبارية مستقلة، ويكون مقرها المجمع التكنولوجي المتكامل بالقاهرة التابع لصندوق تطوير التعليم وتتبع الوزير المختص بشئون التعليم العالي.

وتضم الجامعة المشار إليها المجمعات التكنولوجية التابعة لصندوق تطوير التعليم لتصبح كليات تكنولوجية على النحو التالي:-

1 - الكلية التكنولوجية بالقاهرة.

2 - الكلية التكنولوجية بالفيوم.

3 – الكلية التكنولوجية المصرية الألمانية بأسيوط.

ويجوز للجامعة إنشاء كليات أخرى وعقد شراكات مع كيانات دولية من الكيانات العاملة في نفس المجال المنشأ من أجله الجامعة مع مراعـاة القوانين والضوابط الحاكمة والمنظمة لهذا الشأن، على أن تخضع الجامعة لقانون إنشاء الجامعات التكنولوجية المشار إليه ولائحته التنفيذية، وتحت إشراف المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، الذي يتولى معاونة المجلس الأعلى للجامعات في وضع السياسات العامة والخطط التنفيذية المرتبطة بالتعليم التكنولوجي.

وتخضع الجامعة الإشراف صندوق تطوير التعليم، وذلك لحين اكتمال الهيكل التنظيمي والإداري لها يكون للجامعة موازنة خاصة بها تديرها بنفسها وتحدد نفقاتها وإيراداتها.