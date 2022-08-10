اليوم : سفينتا حبوب جديدتان تغادران أوكرانيا

اسماعيل عبد الحي - أعلنت وزارة الدفاع التركية، أن سفينتي شحن جديدتين تحملان منتجات زراعية أوكرانية ستغادران ميناء تشورنومورسك الأوكراني، اليوم الثلاثاء.

وجاء في بيان الوزارة، "صباح اليوم الثلاثاء، ستغادر السفينة OCEAN LION، التي تحمل علم ليبيريا، محملة بـ64 ألفا و720 طنا من الذرة، من ميناء تشورنومورسك إلى كوريا الجنوبية.

كما انطلقت السفينة التي تحمل العلم التركي RAHMİ YAĞCI لتسليم 5300 طن من عباد الشمس، من ميناء تشورنومورسك إلى اسطنبول".

ويتم نقل الحبوب الأوكرانية من موانئ أوكرانيا على البحر الأسود في إطار "صفقة الغذاء" التي وقعتها روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة في 22 جولية الماضي باسطنبول.

وتقضي هذه الاتفاقية بإلغاء القيود المفروضة على تصدير المنتجات الزراعية والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية، كما تحدد كيفية خروج السفن المحملة بالحبوب من الموانئ الأوكرانية في البحر الأسود عبر ممرات بحرية إنسانية خاصة.

وغادرت أول سفينة محملة بالحبوب الأوكرانية ميناء أوديسا صباح غرة أوت الجاري ووصلت إلى اسطنبول في مساء اليوم التالي.