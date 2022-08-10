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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على تصريحات فلاديمير زيلينسكي بشأن فرض منطقة حظر طيران فوق محطة الطاقة النووية الأوكرانية في زابوروجيه.

روسيا تعلق على دعوة كييف لفرض حظر جوي فوق محطة زابوروجيه النووية

وقالت زاخاروفا إنه بدلا من تصريحات فلاديمير زيلينسكي السخيفة بشأن منطقة حظر طيران فوق محطات الطاقة النووية الأوكرانية، ينبغي تنظيم تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمحطة زابوروجيه للطاقة النووية.

وأضافت: "نحتاج أن نبدأ بتفتيش (المحطة)، لكن على ما يبدو، سنبدأ الآن باجتماع لمجلس الأمن الدولي حول هذا الموضوع. كما تعلمون، من المقرر عقده في 11 أغسطس" بطلب من روسيا.

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن العالم "يسير على حافة الهاوية" في ظل الوضع المتعلق بضربات كييف على محطة الطاقة النووية في زابوروجيه.

وأضافت زاخاروفا: "يبدو لي أن الأمانة العامة للأمم المتحدة، التي تتعامل مع مشكلة الطاقة النووية، بما في ذلك عواقب الكوارث التي من صنع الإنسان، بشكل عام، يجب أن تفهم أن العالم يسير على حافة الهاوية. وهذه ليست تجارب خطيرة للعلماء يوظفونها لصالح العالم والتنمية والبحث عن مصادر طاقة بديلة، ولكن هذه أعمال إجرامية لنظام كييف كجزء من أنشطتهم الخارجة عن القانون تماما، وهي مدمرة، وعواقبها لن تقتصر على حدود جغرافية معينة".

وشددت زاخاروفا قائلة: "هذا ليس مجرد قرار لم يتم التوصل إليه، أوعلى العكس، قرار بدافع الرغبة في منع بعض التجاوزات في إطار الأمن. هذا القرار منع رحلة غروسي (مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية) بتفتيش دولي إلى محطة زابوروجيه، وهو غير مسؤول، ويترتب عليه عدد من الأحداث الخطيرة".

يذكر أنه في وقت سابق، قالت وزارة الخارجية الروسية إن إدارة الأمن بالأمانة العامة للأمم المتحدة لم توافق على رحلة مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوروجيه للطاقة النووية، ما سمح لكييف مرة أخرى بتنفيذ استفزازات في منطقة المحطة.

قال فلاديمير روغوف، عضو المجلس الرئيسي لإدارة منطقة زابوروجيه إن سلطات كييف تتعمد قصف المحطة النووية في زابوروجيه (ZNPP) من أجل إجبار روسيا على سحب جيشها من هناك.

وأضاف أنه منذ عدة أسابيع كانت المخابرات الأوكرانية تجمع معلومات استخباراتية فيما يتعلق بمحطة الطاقة النووية في زابوروجيه، وبعد ذلك بدأت الهجمات بطائرات الاستطلاع والهجوم ونظام إطلاق الصواريخ بعيد المدى للقوات المسلحة الأوكرانية على هذه المحطة (الكهرذرية).

ووفقا له، فإن أوكرانيا لا تفكر في العواقب بالنسبة لأوروبا من خلال مهاجمة منشأة نووية.



وتابع قائلا: "تشكل جميع أفعالهم تهديدا مباشرا للأمن النووي في أوروبا. واليوم، ينشر نظام كييف معلومات تفيد بأن روسيا تقصف محطة الطاقة النووية، وذلك في حالة حدوث مشاكل خطيرة في المحطة بسبب الضربات الصاروخية الأوكرانية، وبالتالي اتهام روسيا بذلك".

وشدد روغوف على أن وسائل الإعلام الغربية ستطلق حملة واسعة النطاق لتشويه صورة روسيا، على غرار الاستفزاز الذي قامت به طائرة الخطوط الجوية الماليزية بوينج 777 في دونباس، عندما أسقط الجيش الأوكراني الطائرة لوقف تقدم جيش جمهورية دونيتسك الشعبية آنذاك.

امتنع الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ عن الإدلاء بأي تكهنات بشأن موعد انتهاء النزاع في أوكرانيا، وكذلك عن تقييم عواقبه المحتملة.

وقال ستولتنبرغ في تصريح لصحيفة "فيستي" الصربية، ردا على طلب الصحفي التعلي على المواعيد المحتملة لانتهاء النزاع: "من المستحيل التكهن كم وقتا ستستمر الحرب في أوكرانيا وما ستكون عواقبها الطويلة الأمد".

وأضاف: "من المهم مواصلة دعم أوكرانيا، بغض النظر عن كم وقتا سيتطلب ذلك. بالطبع، كل الدعم العسكري والاقتصادي والإنساني الذي نقدمه لأوكرانيا له ثمن عال، لكن ثمن التخلي عن دعم أوكرانيا سيكون أعلى بكثير".

واعتبر أن عدم تقديم الدعم لأوكرانيا كان يتناقض مع المصالح الأمنية للغرب، لأنه من شأن ذلك أن "يجعل أوروبا في موقع حساس أكثر".