شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة - برشلونة على بعد خطوة واحدة من ضم نجم تشيلسي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - اقترب فريق برشلونة الإسباني من التعاقد مع صفقة جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية على الرغم من الازمة المالية التي يمر بها الفريق وعدم تمكنه حتى الآن من قيد اللاعبين الجدد الذي تعاقد معهم مؤخرا.

وكشفت تقارير صحفية بأن لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي، ماركوس ألونسو ينتظر خطوة واحدة فقط من أجل الانتقال لصفوف برشلونة في صفقة قوية لصالح الفريق الكتالوني خلال هذه الانتقالات الصيفية.

خطوة واحدة تفصل ألونسو عن برشلونة

وأكد الصحفي الشهير فابريزيو رومانو، خبير الانتقالات في أوروبا، أن برشلونة سيعلن عن التعاقد مع الظهير الأيسر الإسباني فور الحصول على الضوء الأخضر من رابطة الأندية الإسبانية بفتح القيد أمام الفريق الكتالوني لتسجيل اللاعبين الجدد.

وأضاف رومانو في تغريدته عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر":"أصبح هناك اتفاق بين الإدارة الإنجليزية المتمثلة في تشيلسيي وإدارة برشلونة على صفقة ماركوس ألونسو منذ الأسبوع الماضي".

تفاصيل عقد ألونسو المنتظر مع برشلونة

وأكمل الصحفي الشهير قائلا:"كل شئ تم الاتفاق عليه وسيتم التوقيع مع برشلونة على كافة التفاصيل وسيكون العقد ممتدا حتى صيف 2024 مع خيار التجديد لموسم إضافي".

يذكر أن ألونسو سينتهي عقده مع فريق تشيلسي الإنجليزي في صيف 2023 مما يعني رحيله بالمجان خلال الموسم المقبل، لذلك تسعى إدارة برشلونة لضمه هذا الموسم والضغط على إدارة تشيلسي ليكون بديلا لجوردي ألبا الظهير الأيسر الأساسي لبرشلونة.