تويتر تعلن عن خطأ عطل خدمتها لآلاف المستخدمين

وذكر موقع داون ديتكتور، الذي يتتبع حالات انقطاع خدمات الإنترنت عن طريق جمع تقارير من عدد من المصادر، أن هناك أكثر من 27 مستخدما أبلغوا عن مشكلات في خدمات المنصة.

وقال موقع تويتر في تغريدة "لقد أصلحنا المشكلة. أجرينا تغييراً على الأنظمة الداخلية لكن الأمور لم تسر كما هو مخطط لها وتراجعنا عنها. يمكن الدخول إلى تويتر الآن حسبما هو متوقع. نأسف لذلك".



وهذه هي ثاني مرة تتعطل فيها خدمات الموقع، فقد عانت منصة وسائل التواصل الاجتماعي، التي تخوض نزاعاً قانونياً مع رئيس شركة تسلا، إيلون ماسك، بشأن صفقة استحواذ بقيمة 44 مليار دولار، من انقطاع خدماتها لمدة ثلاث ساعات تقريبا في يوليو.

وقالت الشركة وقتها إن أنظمتها الداخلية واجهت بعض المشاكل التي أثرت على الكثير من المستخدمين في أنحاء العالم.

