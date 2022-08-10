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أسعار الذهب تتراجع

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بغداد - ياسين صفوان - تراجعت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات اليوم الاربعاء، بالتزامن مع هبوط أداء المعادن النفيسة الأخرى.

وفقا لبيانات الأسواق العالمية، وانخفضت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% أو ما يعادل 5.39 دولار إلى 1789.05 دولار للأونصة، وذلك بحلول الساعة " 10.54 صباحاً بتوقيت الإمارات ".

وتراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة بلغت 0.4% تعادل 7.2 دولارات لتصل إلى 1805.1 دولارات للأونصة.


وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، انخفض البلاديوم بنسبة 0.88% إلى 2193.02 دولارا، في حين تراجع البلاتين 0.62% إلى 927.98 دولارا، بينما نزلت الفضة بنسبة 0.43% إلى 20.39 دولارا للأوقية.
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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