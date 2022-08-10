تامر حسني يبكي بشدة على المسرح بسبب ما حصل معه (فيديو)

بغداد - ياسين صفوان - انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يظهر الفنان المصري تامر حسني وهو يبكي بشدة على المسرح في حفله الذي احياه مؤخراً في الاردن ضمن مهرجان "جرش".



وبدى تامر في الفيديو وهو يضع يده على عينيه ويبكي بشدة بسبب تأثره من تفاعل الجمهور الكبير معه الذي كان حاضراً في الحفل، وذلك وسط تصفيق حار من قبلهم.





ويذكر ان الفيلم "بحبك"، يشهد أولى تجارب تامر حسنى الإخراجية فى السينما، وهو من تأليفه وبطولته، ويشارك فى بطولته كل من: هنا الزاهد ، وتدور الأحداث حول حياة رجل يخوض قصتي حب، ويتخبط في حياته بين فتاتين، ويُظهر اختلاف مدى صدق التعبير عن الحب بين الرجل والمرأة.