مداهمة منزل ترامب .. أول تعليق من البيت الأبيض

الشارقة - اميمة ياسر - علّق البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، على واقعة تفتيش مكتب التحقيقات الفيدرالي منزل دونالد ترامب في فلوريدا، بالقول إن الرئيس الأميركي جو بايدن يؤمن بسيادة القانون واستقلالية وزارة العدل وفقا لما أوردته سكاي نيوز.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، للصحفيين، إن بايدن لم يكن على علم مسبق باقتحام منزل ترامب، مشيرا إلى أنه علم بالقضية من خلال وسائل الإعلام.

وأوضحت: "وزارة العدل تجري تحقيقات بشأن ترامب بشكل مستقل، وبالتالي لا يمكن التعليق على أي تحقيق مستمر".

وتابعت: "الرئيس بايدن يؤمن بسيادة القانون واستقلالية وزارة العدل".

نقل ترامب سجلات رئاسية رسمية

وبحسب سكاي نيوز قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب مساء أمس الاثنين، إن مكتب الـ"إف بي آي" داهم محل إقامته في مارالاغو بولاية فلوريدا.

وأثارت خطوة المداهمة حفيظة ترامب، إذ وصف العملية بـ"سوء تصرف من قبل الادعاء العام، وأن نظام العدالة يستخدم كسلاح ضده"، لافتا إلى أنه عمل وتعاون مع وكالات الحكومة المعنية.

وكشف ابن ترامب أن العملية تأتي في إطار تحقيق حول نقل ترامب سجلات رئاسية رسمية من البيت الأبيض إلى منتجعه.