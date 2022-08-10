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تويتر يحجب حساب الخارجية الروسية

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الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية "ماريا زاخاروفا"، أن موقع "تويتر" حجب حساب الوزارة باللغة الإنجليزية بسبب منشور سابق لها حول تورط واشنطن في ظهور فيروس .

وقالت "زاخاروفا" - في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم"- "إن إدارة موقع (تويتر) حجبت الحساب الرسمي لوزارة الخارجية الروسية باللغة الإنجليزية لمدة 7 أيام، بسبب نشر مقتطفات من مؤتمر صحفي لمسئول روسي، إيجور كيريلوف، بشأن الأنشطة البيولوجية العسكرية للولايات المتحدة".

وأكدت أن منشور وزارة الخارجية الروسية، حول تورط واشنطن بظهور فيروس "كورونا" الجديد، أثار رد فعل حاد، مشيرة إلى أن هناك محاولة أخرى لإسكات روسيا.

وأشارت إلى أن "هذا النوع من العقوبات يطبق على الوزارة لأول مرة، ولكننا سنجد طريقا آخرا دائما".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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