البترول توقع بروتوكول تعاون للاستفادة من خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

شهد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، مراسم توقيع بروتوكول تعاون للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة في أنشطة وزارة البترول والثروة المعدنية، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الأربعاء.

ووقع على البروتوكول اللواء بكر محمد البيومي، مدير سلاح الإشارة رئيس اللجنة العليا لتنفيذ الشبكة، والمهندس أحمد السعيد رئيس الإدارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات بالوزارة، بحضور اللواء عمرو فاروق عبد المجيد رئيس اللجنة الفنية الدائمة للمشروع، وعدد من قيادات وزارة البترول والثروة المعدنية، وإدارة الإشارة للقوات المسلحة.

وقالت وزارة البترول إن توقيع هذا البروتوكول في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بإنشاء شبكة الطوارئ والسلامة العامة لتكون العمود الفقري لاتصالات الجهات الإدارية بالدولة وتعميم استخدام خدماتها وإمكانياتها وتطبيقاتها لتحقيق السيطرة الكاملة والتعاون بين جميع الجهات المعنية في إطار شبكة لاسلكية متطورة مؤمنة بالكامل وطبقاً للمعايير والمقاييس العالمية.

وأضافت أن هذه الشبكة تستهدف سرعة احتواء ومجابهة كافة المواقف الطارئة ودعم خطط التنمية المستدامة ومتابعة معدلات المشروعات القومية وجهودها فى تسخير الوسائل التكنولوجية الحديثة لدعم استراتيجية رقمنة الدولة بما يؤهل الجهاز الإداري بالدولة للارتقاء بمستوى كافة الخدمات الحكومية المُقدمة للمواطنين والتحول الرقمي الآمن وتنفيذ رؤية مصر 2030.

ويهدف البروتوكول إلى تحديد أسلوب تجميع الاحتياجات الفنية الشبكة الوطنية المُوحدة للطوارئ والسلامة العامة، والتي تعمل بتكنولوجيا اتصالات لاسلكية مُتطورة وتوفر جميع الاتصالات الحديثة المؤمنة والتطبيقات المحمولة لصالح جميع الجهات الإدارية بالدولة وتوفير إمكانيات وخدمات الشبكة على مراحل وأسبقيات.

ويأتي تماشياً مع حجم ونوع الخدمات المختلفة التي يقدمها قطاع البترول والثروة المعدنية وضعاً في الاعتبار تنوع أنظمة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات العاملة حالياً بهدف بناء منظومة متكاملة لإدارة الطوارئ والأزمات طبقاً للمقاييس العالمية، بالإضافة إلى العمليات والتشغيل وتحديد أولويات وأسبقيات تلبية المطالب الفنية من خدمات وإمكانيات الشبكة الوطنية الموحدة، وفقا للبيان.

ويأتي ذلك لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لبناء مصر الرقمية وتحسين الأداء الحكومى، وتحقيق رؤية الوزارة نحو التحول الرقمى الشامل وتحسين جودة الخدمات الرقمية للمواطنين والمستثمرين، بحسب الوزارة.

وتشمل مجالات التعاون تطوير الخدمات المميكنة والتحول الرقمي وإدخال تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتطوير قدرات وإمكانيات قطاعات البترول والثروة المعدنية المختلفة بتحقيق أفضل استفادة من إمكانيات وخدمات الشبكة الوطنية الموحدة، وتأمين البنية التحتية المعلوماتية وإنشاء وتجهيز غرف ومراكز الطوارئ والعمليات.

وتتضمن مجالات التعاون أيضا المشاركة في وضع وتنفيذ الرؤية الفنية لمواجهة التهديدات ومخاطر الأمن السيبراني بكفاءة وفعالية سواء بالنسبة لمشاريع التحول الرقمي، وبشبكة معلومات واتصالات وزارة البترول.

ويأتي ذلك تمهيداً لتعميم الشبكة واستكمال إنشاء وتجهيز مراكز السيطرة المُوحدة بالمحافظات وتجهيز غرف العمليات التخصصية المعنية بخدمات الطوارئ والمرافق الحيوية والخدمات العامة كالحماية المدنية والنجدة والإسعاف والرعاية الصحية والبترول والكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي بجانب المديريات والمدن والأحياء والقرى التابعة للمحافظات، وتجهيز العناصر/ الأطقم الميدانية بمعدات وأجهزة الشبكة وتلقي البلاغات بأنواعها المختلفة.

كما يستهدف البروتوكول استكمال الجهود التنسيقية المبذولة بين الجهات المعنية لتحقيق الاستغلال الأمثل من تنفيذ الشبكة وتحقيق أهدافها الرئيسية خاصة جاهزية واستعداد وسرعة استجابة أجهزة الدولة والوصول إلى التمكن اللحظي والتعامل الفوري مع أي أحداث طارئة والسيطرة عليها، وإنهائها خلال مدد زمنية قصيرة طبقاً للمعمول به عالميًا لتوفير حياة كريمة للمواطنين مع الحفاظ على تحقيق التأمين للشبكة.