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بنحو 25 مليار جنيه.. تفاصيل الاستحواذ السعودي على أسهم 4 شركات حكومية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - شيماء حفظي:

أعلنت البورصة المصرية اليوم الأربعاء، تنفيذ صفقات من الحجم الكبير على 4 شركات حكومية مدرجة في البورصة، بقيمة إجمالية نحو 25 مليار جنيه.

وأعلنت وزارة التخطيط، في بيان اليوم، أن الشركة المصرية للاستثمار المملوكة بالكامل من قبل صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي) على حصص أقلية في 4 شركات حكومية مصرية مقابل نحو 1.3 مليار دولار.

والصفقات هي:

- عدد 297.9 مليون سهم من شركة الإسكندرية لتداول الحاويات مقابل 3 مليارات جنيه.

-عدد 462,2 مليون سهم من شركة إي فاينانس مقابل نحو 7.5 مليار جنيه.

-عدد 250.1 مليون سهم من شركة أبو قير للأسمدة مقابل نحو 7.3 مليار جنيه.

-عدد 57.3 مليون سهم من شركة مصر لإنتاج الأسمدة موبكو، بقيمة 7.1 مليار جنيه.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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