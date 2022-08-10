تقارير: روسيا أنشأت فيلقا جديدا لدعم قواتها البرية في دونباس

محمد اسماعيل - القاهرة - كييف/موسكو-(بي بي سي):

بات من شبه المؤكد أن روسيا أسست تشكيلا كبيرا جديدا للقوات البرية لدعم عملياتها في أوكرانيا، بحسب تقارير استخبارية بريطانية.

وذكرت التقارير أن وحدة جديدة أطلق عليها الفيلق الثالث في مدينة مولينو شرقي العاصمة الروسية موسكو ستقدم الدعم للقوات الموجودة في الشرق الأوكراني وستعزز العمليات الهجومية في منطقة دونباس الشرقية، كما ستعمل على تعزيز الدفاع ضد الهجمات الأوكرانية في الجنوب.

وتركز القوات الروسية عملياتها في الشرق والجنوب، حيث يسيطر الانفصاليون الموالون لموسكو الآن على جزء كبير من تلك المناطق.

وقصفت روسيا منطقة دنيبروبتروفسك في وسط أوكرانيا الليلة الماضية. كما سمعت سلسلة من الانفجارات في مطار عسكري في جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في عام 2014.

وقالت روسيا إن الانفجارات كانت في ذخيرة مخزنة، وليست نتيجة هجوم، وقتل شخص واحد بحسب مسؤول المنطقة في الجزيرة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن ذخائر انفجرت في أحد المخازن ونفت تعرض المطار لأي هجوم. ويقول مسؤولو الصحة المحليون إن خمسة أشخاص، بينهم طفل، قد أصيبوا.