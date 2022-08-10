غلق باب التقديم لقبول دفعة جديدة بمدرسة فني الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة الله عبدالرحمن

تغلق وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأربعاء، باب التقديم الإلكتروني لقبول دفعة جديدة لأول مرة في مجال مهنة (فني الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية ومساعدات الحركة) بمدرسة امبابة الصناعية بنين بالجيزة، وذلك بعد تطوير البرنامج الدراسي طبقًا لأحدث النظم في العالم.

وذلك عبر الرابط التالي: هنا

وحددت الوزارة شرط للالتحاق بهذا المجال بالمدرسة من الطلاب الحاصلين على شهادة إنهاء مرحلة التعليم الأساسي بمجموع كلي (225) درجة كحد أدنى من محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة – الجيزة - القليوبية).

وأوضحت الوزارة، أنه سيتم عقد الاختبارات للطلبة المتقدمين إلكترونيًا "On Line" وذلك يوم 24 أغسطس 2022، بعدها يتم ترتيب المتقدمين ترتيبًا تنازليًا طبقًا لمجموع درجات كل طالب وبعدها يتم عقد مقابلات شخصية للمرشحين لاختيار أفضل العناصر منهم.

وعلى جانب أخر، يستكمل طلبة وطالبات الثانوية العامة تقديم طلبات التظلمات من نتائج الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2021/2022، لليوم الثالث على التوالي .

وتم فتح باب التظلمات على نتائج الثانوية، أول أمس الاثنين، وسيستمر التقديم حتي 18 اغسطس الجاري .

ويمكن الآن لطلاب الثانوية العامة المتضررين من نتائجهم والراغبين في التقدم للتظلم في إحدى المواد، اتباع خطوات التالية:

أولًا: كيفية التقديم:

١- الدخول على الرابط من هنا

٢- تتم أعمال التقدم بالطلبات وتحديد المواد ومواعيد الاطلاع إلكترونيًا.

٣- تحصيل رسوم اطلاع الطلاب المتضررين من نتائجهم (٣٠٠ جنيه) لكل مادة.

٤- تودع الرسوم لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية إلكترونيًّا من خلال منافذ التحصيل المعتمدة لدى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

ثانيًا: بعد قبول طلب التظلم:

1- حضور الطالب بمفرده لمقر التقدير المركزي أو مع ولي أمره وممنوع اصطحاب مدرس المادة.

2- الالتزام بالحضور في الموعد المحدد للاطلاع، ومن يتخلف ليس من حقه التقديم بطلب مرة أخرى.

3- تقديم صورة ضوئية واضحة من بطاقة الرقم القومي للطالب وولي الأمر.

4- يتم الاطلاع على صورة البابل شيت، بالإضافة إلى نموذج الإجابة.

5- يقوم الطالب بمراجعة تظليل الإجابات الخاصة به وكتابة ملاحظاته والتوقيع بنفسه عليها.

ثالثًا: الإجراءات المتبعة بعد التقديم:

1- في حالة تعديل درجات الطالب يتم إخطار الطالب بنتيجة التظلم واسترداد الرسوم إلكترونيًّا.

2- يتم تجميع الدرجات طبقًا لتوزيع الدرجات على نموذج الإجابة ويدون الطالب ملاحظاته بالمكان المخصص لذلك بنموذج الملاحظات.

3- تعتمد مذكرات الزيادة من خلال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أو نائب رئيس عام الامتحان لتنظيم أعمال لجان الإدارة ولجان نظام المراقبة.