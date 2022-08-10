بالصور- تحرير 56 محضرًا وإعدام طن أغذية منتهية الصلاحية في حملة برأس سدر

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد:

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمدينة رأس سدر بجنوب سيناء، حملة مكبرة للرقابة على أماكن تداول الأغذية والمشروبات بالمدينة، وذلك تنفيذًا اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، لتقديم غذاء صحي وأمن المواطنين وقاصدي مدن المحافظة.

قال الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، إن الحملة استهدفت المرور على 30 منشأة، وجرى خلالها تحرير 56 محضرًا متنوعًا بينهم 25 محضر عدم نظافة، و28 محضر لعدم حمل شهادة صحية للعاملين بالأغذية، ومحضر ضبط لعدد 691 قطعة لأنواع غذائية مختلفة منتهية الصلاحية بوزن 105 كيلو جرام، ومحضر ضبط مشروبات منتهية الصلاحية بلغت قيمتها 9,5 لترًا.

وأوضح وكيل وزارة الصحة في تصريح اليوم الأربعاء، أن اللجنة قامت بتحرير محضر لإعدام 166 كيلو جرام أغذية فاسدة، و 10 لتر مشروبات فاسدة، وجرى سحب 20عينة لإرسالها للمعامل المركزية بالقاهرة للتحليل ومعرفة مدى صلاحيتها للاستهلاك الأدنى.

وأكداستمرار حملات التفتيش على المنشآت الغذائية والسياحية بكافة مدن المحافظة، وخاصة مدينة شرم الشيخ، حيث جرى تشكيل لجان لتقوم بصفة مستمرة بالمرور على المنشآت بالمدينة للتأكد من المستوى السياحي بها وتطبيقها لجميع الاشتراطات الصحية المقررة وجودة الخدمات المقدمة بها، تزامنًا مع استقبال المصيفين خلال الأجازات الصيفية، واستعدادً لانطلاق مؤتمر قمة المناخ.