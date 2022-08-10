مصرع أب ونجليه في تصادم سيارتين على طريق أسيوط الغربي

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط- محمود عجمي

لقي أب ونجليه مصرعهم، وأصيب شخص آخر، اليوم الأربعاء، في حادث تصادم سيارتين ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي أسيوط / سوهاج بمركز الغنايم.

تلقت مديرية أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الغنايم يفيد ورود بلاغ من النجدة بوقوع حادث تصادم بالطريق الصحراوي الغربي بمركز الغنايم ووجود وفيات ومصاب.

على الفور انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص تصادم سيارتين ملاكي رقم "7165 ه م ص" و رقم "9764 ب ه" أول مدخل مدينة الغنايم.

أسفر الحادث عن مصرع كل من " محمود. ح. م" 60 عامًا، و ونجليه " محمود. م. ح. م" 10 أعوام، و " مصطفى. م. ح. م" 15 عامًا، جرى نقلهم لمشرحة مستشفى الإيمان بالاربعين.

وأصيب " محمد. ك. ع" 22 عامًا مقيم سوهاج وجرى نقله إلى مستشفى أسيوط الجامعى، حرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة.