دي يونغ غاضب من برشلونة

برشلونة: أعلن تقرير صحفي إسباني أن هناك بوادر أزمة تلوح في الأفق بين برشلونة، ولاعبه الهولندي “فرينكي دي يونغ”.
وارتبط اسم دي يونغ بمغادرة برشلونة هذا الصيف، في ظل رغبة النادي الكتالوني في علاج جزئي للأزمة الاقتصادية التي يمر بها.
وكانت تقارير صحفية، قد أكّدت أن إدارة برشلونة أبلغت دي يونغ في 15 تموز الماضي، بأنهم اكتشفوا أمورًا مخالفة للقانون في عقده الحالي مع النادي، والذي وقعه مع المجلس القديم.
وكانت إدارة برشلونة قد طلبت من دي يونغ فسخ عقده الحالي، والعودة إلى عقده القديم الذي وقّعه عند الوصول إلى البارسا في 2019.
ووفق صحيفة “سبورت” الكتالونية، فإن دي يونغ غاضب من الإعلان عن تفاصيل عقده الجديد على الملأ.
وأضافت أن اللاعب يتمسّك حتى الآن بعدم الرحيل عن صفوف برشلونة، أو تخفيض راتبه، ويرفض أي ضغط من جانب النادي الكتالوني.
يأتي ذلك، على الرغم من رغبة تشيلسي ومانشستر يونايتد في ضم اللاعب، وتقديم الراتب الذي يتقاضاه في برشلونة حاليًا.
هذا وأكّدت الصحيفة أن راتب دي يونغ هذا الموسم كبير جدًا، ولا يمكن للنادي تحمّله.
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