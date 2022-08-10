كيف تحافظ غوغل على أمانك في كروم؟

نيويورك: يضمن متصفح كروم للمستخدمين نسبة كبيرة من الأمان أثناء تصفحهم الإنترنت دون التاثير على خصوصيتهم، حيث يطلق المتصفح إشعارات تنبه المستخدم من أن الموقع الذي يزوره قد يكون خطيراً.

وعلى الرغم من ميزة الأمان التي يوفرها متصفح كروم للمستخدمين، إلا أنه لا يرسل قائمة بالمواقع التي تزورها إلى غوغل، مما يحافظ على خصوصيتك إلى حد كبير. وعوضاً عن ذلك يحتفظ متصفح كروم بقائمة محلية للمواقع التي تزورها للمقارنة بها في وقت لاحق.

ويوفر كروم ميزات خاصة تحافظ على الخصوصية، حيث يتم حماية أي معلومات شخصية يتم تخزينها في حساب غوغل الخاص بك، وفقاً لسياسة خصوصية غوغل، كما يتم تغييرها من وقت الآخر.

وبحسب الخبراء، لا تحتاج إلى تقديم أي معلومات شخصية لاستخدام كروم، ولكن كروم لديه أوضاع مختلفة يمكنك استخدامها، ولكل منها ممارسات خصوصية خاصة بها، وأهمها وضعية المتصفح الأساسية الأكثر استخداماً.

في الوضعية الأساسية، يخزن كروم عناوين URL للصفحات التي تزورها، ويحتوي على ذاكرة تخزين مؤقت للنصوص والصور والموارد الأخرى من تلك الصفحات، وإذا تم تشغيل ميزة توقع إجراءات الشبكة، فستظهر قائمة ببعض عناوين IP المرتبطة من تلك الصفحات.

لن يتم إرسال المعلومات الشخصية التي يخزنها كروم إلى غوغل إلا إذا اخترت تخزين تلك البيانات في حساب غوغل الخاص بك عن طريق تشغيل المزامنة، أو في حالة كلمات المرور وبطاقات الدفع ومعلومات الفوترة، وفق ما أورد موقع “أندرويد بوليس” الإلكتروني.