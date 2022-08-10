انت الان تتابع خبر ارتفاع حصيلة قتلى فيضانات كوريا الجنوبية (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - والأمطار المتساقطة منذ الاثنين، هي الأكثر كثافة التي تسجل في كوريا الجنوبية منذ بدء التدوين في السجلات قبل 115 عاما، بحسب ما قاله الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك-يول.

وأظهرت مشاهد تم تشاركها عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأسبوع الحالي أشخاصا يحاولون الوصول إلى بر الأمان، فيما المياه تصل إلى مستوى الخصر، فضلا عن مياه اجتاحت محطات قطارات الأنفاق.



وضربت الفيضانات خصوصا حي غانغام الميسور فيما غمرت المياه السيارات. وأفاد مسؤول في وزارة الداخلية بأنه "ثمة تسعة قتلى وسبعة مفقودين".وقضى ثلاثة من القتلى التسعة بعدما علقوا في شقة في الطابق السفلي، بحسب ما أوضحت الوزارة.

وأفادت تقارير صحفية محلية أن الضحايا الثلاثة هم أمرأة وقريبة لها فضلا عن مراهق.

وقضى شخص آخر فيما كان يحاول إزاحة شجرة وقعت على رصيف وقد تعرض للصعق بالتيار الكهربائي.

وتفقد الرئيس الكوري يون سوك-يول أمس الثلاثاء، الشقة التي اجتاحتها المياه مؤكدا أن الكوريين الجنوبيين "تكبدوا الكثير من الأضرار".