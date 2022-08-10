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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشفت شركة "إينرغوآتوم" الأوكرانية أن القوات الروسية تستعد لربط محطة زابوريجيا النووية جنوب شرق أوكرانيا بشبه جزيرة القرم.

ومحطة زابوريجيا النووية هي الأكبر في أوروبا، واحتلتها روسيا في بداية العملية العسكرية، والأسبوع الماضي تبادلت كييف وموسكو اتهامات بقصفها.

أوكرانيا تزيل الستار عن مخطط روسيا لربط "زابوريجيا" بشبه جزيرة القرم



وصرح بترو كوتين رئيس شركة "إينرغوآتوم" المشغلة للمحطات النووية الأوكرانية الأربع للتلفزيون الرسمي الأوكراني بأن "القوات الروسية الموجودة في محطة الطاقة النووية في زابوريجيا تنفذ برنامجا لشركة روسآتوم (المشغل الروسي) يهدف إلى ربط المحطة بشبكة كهرباء القرم".

وأضاف "للقيام بذلك يجب عليك أولا إتلاف خطوط الطاقة الخاصة بالمحطة المتصلة بنظام الطاقة الأوكراني. ومن 7 إلى 9 أغسطس / آب أتلف الروس ثلاثة خطوط، وحاليا تعمل المحطة بخط إنتاج واحد فقط وهي طريقة عمل تشكل خطورة كبيرة".



وحذر كوتين من أنه "عند فصل آخر خط إنتاج، سيتم تشغيل المحطة بمولدات تعمل بالديزل. وسيعتمد كل شيء بعد ذلك على قدرة المولدات ومخزون الوقود المتوافر".

ومحطة زابوريجيا التي تقع بالقرب من القرم تضم ستة مفاعلات من أصل 15 تملكها أوكرانيا، وهي قادرة على توفير الطاقة لأربعة ملايين منزل.

وحذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الإثنين من خطر حدوث كارثة نووية في زابوريجيا، مطالبا بفرض مزيد من العقوبات على روسيا.

واعتبر الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش أن أي هجوم على محطات للطاقة النوويّة هو عمل "انتحاري"، داعيا إلى وقف العمليّات العسكريّة في محيط زابوريجيا حتّى يتسنّى للوكالة الدوليّة للطاقة الذرّية الوصول إليها.

ودفع القتال مؤخرا حول المحطة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة للتحذير من "خطر حقيقي للغاية من وقوع كارثة نووية".

أعلنت الولايات المتحدة اعتزامها تقديم 89 مليون دولار لأوكرانيا مخصصة لنزع ألغام أرضية زرعتها القوات الروسية.

التمويل سيتيح توفير الدعم لـ 100 فريق إزالة ألغام بالإضافة إلى تدريب وتجهيز أوكرانيين للقيام بهذه المهمة الخطيرة لتنظيف مناطق تبلغ مساحتها 16 مليون هكتار تقول كييف إن الروس زرعوا ألغاما فيها.



وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، إن "الغزو الروسي غير القانوني وغير المبرر لأوكرانيا أدى إلى انتشار الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة والعبوات الناسفة في مساحات شاسعة من البلاد".

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وأضافت أن "هذه الألغام تمنع الوصول إلى الأراضي الزراعية الخصبة وتؤخر جهود إعادة الإعمار وتعيق عودة النازحين إلى ديارهم إضافة إلى استمرارها في التسبب بقتل المدنيين الأوكرانيين الأبرياء وتشويههم".



وترك الروس عددا كبيرا من الألغام والعبوات الناسفة خلفهم عندما أجبروا على الانسحاب من شمال أوكرانيا في بداية الحرب.

وقال مسؤول أمريكي إنهم خلفوا وراءهم ألغاما بدائية الصنع موضوعة في مرافق غذائية وسيارات وغسالات ومداخل أبنية وأسرّة مستشفيات وجثث أشخاص قضوا في القتال.

ومنذ أواخر مارس/ آذار الماضي نزعت كييف نحو 160 ألف لغم، لكن ما زال حوالى خمسة ملايين أوكراني يعيشون في مناطق مهددة بالألغام، حسب وزارة الخارجية الأمريكية.

ارتفعت أسعار النفط بما يزيد على دولار واحد الثلاثاء، بعد تراجعها في وقت سابق اليوم، إثر توقف نقل شحنات نفط روسية عبر الأراضي الأوكرانية جرّاء العقوبات.

وقالت روسيا إن صادرات النفط إلى أوروبا عبر الجزء الجنوبي من خط أنابيب دروجبا عُلقت منذ أوائل أغسطس/ آب الجاري، ما أحيا المخاوف بشأن نقص المعروض.



وقالت شركة ترانسنفت الروسية التي تحتكر خط الأنابيب إن أوكرانيا علقت تدفق النفط عبر خط الأنابيب لأن العقوبات الغربية حالت دون تسديد موسكو مقابل رسوم العبور.



وقال كريج إيرلام من شركة أواندا للسمسرة "لا نحتاج إلى ذلك في هذه المرحلة، لكن هذا تذكير آخر بمدى الشح في السوق ومدى حساسية السعر لاضطرابات الإمدادات، لا سيما تلك الآتية من روسيا".