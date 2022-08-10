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القانون يلزم المورد والمعلن بتجنب خداع المستهلك بشأن 11 عنصرا فى تداول السلع

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القاهرة - سامية سيد - وضع قانون حماية المستهلك التزامات على التاجر والمورد فيما يخص تداول السلع، حيث نصت المادة 9 من القانون، على أن يلتزم المورد أو المعلن بتجنب أى سلوك خادع، وذلك متى انصب هذا السلوك على أى عنصر من العناصر الآتية:

 

 

1 - طبيعة السلعة أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التى تتكون منها أو كميتها.

 

2- مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذيره.

 

3- خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه.

 

4- السعر أو كيفية أدائه، ويدخل فى ذلك أى مبالغ يتم إضافتها للسعر وعلى وجه الخصوص قيمة الضرائب المضافة.

 

5- جهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة.

 

6- نوع الخدمة ومكان تقديمها ومحاذير استخدامها وصفاتها الجوهرية سواء انصبت على نوعيتها أو الفوائد من استخدامها.

 

7- شروط التعاقد وإجراءاته، وخدمة ما بعد البيع، والضمان.

 

8- الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة التي حصل عليها المنتج أو السلعة أو الخدمة.

 

9- العلامات التجارية أو البيانات أو الشعارات.

 

10- وجود تخفيضات على السعر على خلاف الحقيقة.

 

11- الكميات المتاحة من المنتجات.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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