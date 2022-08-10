أسلحة نارية وبيضاء.. إصابة 8 أشخاص في مشاجرة ببني سويف



محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف-حمدي سليمان:

أصيب 8 أشخاص بإصابات متفرقة، في مشاجرة بين عائلتين ببني سويف، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى سمسطا المركزي جنوب غربي المحافظة.

تلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف، إخطارا من العميد منصور الدغيدي مدير المباحث الجنائية، بوصول « أحمد.ح»، و «ناصر.ز.ع »، و

« جمال. م.ز»، و «محمد.ز.ب »، و «عادل.ح.ن »، و «وحيد.ج.ن »، و «محمد.ك.ر »، و «حسين.ف. م » إلى مستشفى سمسطا المركزي، مصابين بجروح قطعية، وإصابات متفرقة إدعاء طلق ناري خرطوش، إثر مشاجرة بين عائلتين.

جرى عمل الإسعافات الأولية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.