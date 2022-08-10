مقتل 9 وفقدان 7 جراء هطول قياسي للأمطار في كوريا الجنوبية



محمد اسماعيل - القاهرة - سول- (د ب أ):

قال مسؤولون اليوم الأربعاء إن تسعة أشخاص لقوا حتفهم وفقد سبعة آخرون، وغمرت المياه أكثر من 2500 منزل ومبنى جراء هطول الأمطار القياسي هذا الأسبوع على العاصمة الكورية الجنوبية سول وأماكن أخرى في المناطق الوسطى والشرقية.

وسقط ما مجموعه 525 مليمترا من الأمطار في سول من الاثنين إلى صباح الأربعاء، في حين سجلت يانجبيونج / 45 كم شرق سيول/ 2ر526 مليمتر من الأمطار المتراكمة خلال هذه الفترة، وفقا لإدارة الأرصاد الجوية الكورية.

ولقي تسعة أشخاص حتفهم، خمسة في سول وثلاثة في مقاطعة جيونجي وواحد في مقاطعة جانج وون، بينما فقد سبعة آخرون ، أربعة منهم من سول والثلاثة الآخرون من مقاطعة جيونجي ، وأصيب 17 آخرون ، وفقا لبيانات حكومية.

وغمرت المياه ما مجموعه 2676 منزلا ومبنى، معظمها في سول.

ونزح نحو 570 شخصا من 398 أسرة، معظمهم من منطقة سول الأوسع، مما تركهم يقيمون في مدارس وصالات رياضية محلية.

وقال مسؤولون إن 1253 شخصا آخرين من 724 أسرة في أنحاء البلاد تم إجلاؤهم مؤقتا.

وضرب انهيار أرضي قرية في جوانج جو، شرق سول، أمس الثلاثاء، حيث ضربت الأمطار الغزيرة سول والمناطق المحيطة بها في الليلة السابقة.