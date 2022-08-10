بلاغ يتهم طفل بهتك عرض زميله في الدقهلية



محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية-رامي محمود:

حرر سائق بقرية ميت عدلان التابعة ًلمركز بني عبيد بمحافظة الدقهلية بلاغًا اتهم فيه طالب بالصف الثاني الإعدادي باستدراج نجله طالب بالصف الأول الابتدائي إلى أحد الأراضي الزراعية، وهتك عرضه وتعديه بالضرب عليه محاولا إرهابه لعدم إبلاغ أسرته.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة بني عبيد بتحرير "ر.م.ع"34 عامًا، سائق ومقيم قرية " ميت عدلان " وبرفقته نجله "أ.ر.م.ع"، 8 سنوات طالب بالصف الأول الابتدائي يتهم "م.ع.م"14 عامًا، طالب بالصف الثاني الإعدادي، ومقيم بذات القرية باستدراج نجله إلى إحدى الاراضي الزراعية، وهـتك عرضه، وأضاف بتعديه عليه بالضرب بالأيدي محدثاً إصابته بكدمة بالظهر ، وذلك لترهيبه لعدم إبلاغ أهله وأنه بعد تاكده من الواقعة.

جرى استدعاء الطفل المشكو في حقة وأهليتة وبمواجهتة أقر بارتكاب الواقعة.. بتقنين الإجراءات جرى ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 5430لسنة2022 جنح مركز بني عبيد ، وجاري العرض على النيابة العامة.