لاختلاسهما 2 مليون جنيه.. اليوم محاكمة مسؤولين بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة مسؤولين بارزين بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وذلك على خلفية اتهامهما باختلاس مبلغ مالي قدره نحو 2 مليون جنيه من جهة عملهما، وتزوير أوراق للتغطية على هذه المبالغ التي تم اختلاسها.

المتهمان في القضية هما، "أ. ف" - 46 سنة - رئيس خزينة مكتب مقاولات شرق القاهرة التابع للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، و"م. أ" - 31 سنة - محصل خزينة مكتب مقاولات شرق القاهرة التابع للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي".

ووجهت جهات التحقيق إلى المتهمين في قرار إحالتهما إلى المحاكمة الجنائية، تهم أنهما بصفتهما موظفين عموميين ومن مأموري التحصيل "مسؤولا خزينة مكتب مقاولات شرق القاهرة التابع للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي"، اختلسا أموالا وجدت في حيازتهما بسبب وظيفتهما.

وكان ذلك بأن اختلسا مبلغ نحو 2 مليون جنيه والمسلم إليهما من المخاطبين بسداد الاشتراكات التأمينية لتوريده لخزينة جهة عملهما، فاحتسباه لفسهما بنية التملك.

وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمة أخرى وهي تزوير عدد 59 إيصال سداد اشتراكات تأمينية بمكتب مقاولات شرق القاهرة التابع للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، حال كونهما المختصين بتحريرهم، وذلك للتغطية على المبالغ المالية التي قاموا بالاستيلاء عليها.