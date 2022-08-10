مجلس الأمن يناقش قصف محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - نيويورك- (د ب أ):

من المقرر أن يناقش مجلس الأمن الدولي قصف محطة نووية أوكرانية في منطقة زابوريجيا في شرق البلاد.

وطلبت روسيا ، الثلاثاء، عقد اجتماع للمجلس بعد ظهر غد الخميس في نيويورك.

وسيتلقى المجلس المؤلف من 15 عضوا إحاطة من المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل جروسي، حول الوضع في محطة زابوريجيا لتوليد الكهرباء.

وتعرضت المحطة النووية في مدينة إنرهودار في زابوريجيا للقصف مرارا في عطلة نهاية الأسبوع وتعرضت لبعض الأضرار، ولكن يعتقد أن البنية التحتية الحيوية سليمة.

وتبادلت روسيا وأوكرانيا الاتهامات بالمسؤولية عن الهجمات. ولم يتسن التحقق بشكل مستقل من الادعاءات.