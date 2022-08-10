فريق طبي ينجح في إنقاذ رضيعة بالدقهليةً مولودة بانسداد في الأمعاء



محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية-رامي محمود:

تمكن فريق طبي بقسم جراحة الأطفال في مستشفى ميت غمر العام التابع لمديرية الصحة بالدقهلية من النجاح في إنقاذ حياة طفله تبلغ من العمر 6 أيام نتيجة عيب خُلقي بالأمعاء بعد إجراء جراحة نادرة.

أجرى الجراحة الدكتور محمد عادل العرابي، أخصائي جراحة الأطفال، والدكتور هاني القطاوي، استشاري التخدير وتم دخول الطفله العمليات بعد عمل استكشاف وإعادة توصيل الأمعاء بعد التأكد من عدم وجود أي عيوب خُلقية أخرى واستغرقت العملية ساعتين ونص.

كما جرى عمل أشعة تلفزيونية للبطن وعمل الفحوصات اللازمة وتبين وجود انسداد معوي حاد وغرغرينا بجزء من الأمعاء.

جرى نقل الطفلة للحضانة لاستكمال العلاج وأكد مصد طبي أن حالة الطفلة مستقرة.