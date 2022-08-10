أحدث صور لأعمال محور كمال عامر بالبراجيل وبشتيل وأرض اللواء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

تواصل الحكومة، تنفيذ أعمال مشروع إنشاء محور الفريق كمال عامر الجديد وربطه بالطريق الدائري بمحافظة الجيزة، في إطار تسهيل الحركة المرورية أمام المواطنين.

وحددت الأجهزة المعنية، 30 ألف جنيه قيمة التعويض للغرفة الواحدة في العقار المزال، و1500 جنيه لمتر المحل، أو المتر التجاري، بعد صدور قرار نزع الملكية.

وقال مصدر بمحافظة الجيزة، إن العمل يجري الآن على الانتهاء من الأعمال الخاصة بمحور الفريق كمال عامر، حيث انتهت المحافظة من أعمال مطلع المحور بمنطقة أرض اللواء، والذي يخدم مناطق ناهيا وأرض اللواء وأغلب قطاعات العجوزة والقطاع الشمالي ببولاق الدكرور.

وأوضح المصدر لمصراوي، أن إجمالي التعويضات للمضارين من إزالات العقارات والمباني المتعارضة مع خطة مسار التوسعات للمحاور المرورية الجديدة تصل وحدها إلى حوالي 5 مليارات جنيه.

ورصدت عدسة "الخليج 365" أحدث الصور لأعمال مشروع محور الفريق كمال عامر في البراجيل وبشتيل وأرض اللواء.